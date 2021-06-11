Apple объявила победителей ежегодной премии Apple Design Award. В 2021 году лауреатами премии бренда в каждой из категорий стали сразу по два номинанта, при этом жюри отдавали первые места не только мобильным играм, но и полезным приложениям.

В категории «Инклюзивность» победили приложение для преобразования текста в речь Voice Dream Reader и игра HoloVista, в категории «Радость и веселье» — платформер Little Orpheus и минималистичная игра Pok Pok Playroom.

Победители в номинации «Взаимодействие» создали интуитивно понятные интерфейсы и элементы управления, которыми легко пользоваться и которые идеально подходят к особенностям платформы. Ими стали игра Bird Alone с динамическими звуковыми эффектами, использованием тактильного отклика и параллакса, а также приложение Carrot Weather, известное своими юмористическими комментариями к прогнозу погоды.

В категории «Общественная значимость» победило приложение Be My Eyes, которое помогает слабовидящим людям распознавать предметы с помощью камер смартфонов. Ещё одним лауреатом в этой номинации стала игра Alba. Она учит бережному отношению к окружающей среде. По сюжету главному герою предстоит спасти заповедник от строительства нового отеля. Он будет спасать диких животных, восстанавливать мост и убирать мусор.

Приложение Loóna от белорусских разработчиков и игра Genshin Impact стали лучшими в категории «Визуальное представление и графика». Loóna предлагает каждый вечер перед сном посмотреть интерактивную историю с расслабляющей музыкой. Разработчики утверждают, что история помогает создать идеальное настроение для здорового сна. В Apple отметили, что каждый аспект интерфейса Loóna тщательно продуман, чтобы создать успокаивающий эффект. Китайская игра Genshin Impact значительно расширила представления о возможностях графики в играх на мобильной платформе. Тени тщательно прорисованы, а от пейзажей захватывает дух. Одно из главных достижений игры — возможность настроить смену частоты кадров прямо в процессе прохождения миссий.

И, наконец, в категории «Инновации» лучшими стали приложение для музыкантов NaadSadhana - оно позиционируется как универсальное решение на базе ИИ для тех, кто пишет музыку в самых разных стилях - и игра League of Legends: Wild Rift, которая переносит на мобильные устройства сложный геймплей игры, созданной для ПК. Компания оценила удобство сенсорного управления, систему автоприцеливания и другие функции, добавленные специально для смартфонов.

Помимо престижной награды Apple Design Award победители этого года также получат призовой набор с аппаратным обеспечением для разработчиков, который поможет им создавать новые замечательные приложения и игры.