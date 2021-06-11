Номера моделей iPhone, еще не представленных официально, появились в реестре Евразийской экономической комиссии. В эту базу данных по закону должны вносить все продукты, содержащие средства шифрования.

Среди новых идентификаторов моделей числятся: A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 и A2645. Скорее всего, они принадлежат разным версиям iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, выход которых ожидается в сентябре.

В записи таже упоминается, что все эти устройства работают под управлением операционной системы iOS 14. Вероятно, это связано с тем, что iOS 15, на которой в реальности будут работать "из коробки" iPhone 13, пока не готова — ее анонсировали только на этой неделе.

Ожидается, что главным нововведением iPhone 13 станет экран с частотой 120 Гц и технологией ProMotion. По слухам, он появится только в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Также все смартфоны новой линейки получат увеличенные аккумуляторы и новую камеру с оптической стабилизацией со сдвигом матрицы, как в iPhone 12 Pro Max.