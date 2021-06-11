Apple выпустила новую версию утилиты Boot Camp под номером 6.1.15 для запуска Windows на компьютерах Mac с процессорами Intel.

В ней реализована поддержка драйверов Windows Precision Touchpad, которые обеспечивают высокоточное распознавание жестов и позволяет полноценно работать с жестами тачпада в Windows 10.

Обновление добавляет поддержку более точных жестов трекпада, в том числе одно касание для нажатия, касание правого нижнего угла для нажатия правой кнопки мыши, пролистывание вниз для прокрутки вверх.

Кроме того, отныне поддерживаются различные жесты мультитач с использованием трёх или четырёх пальцев. В руководстве пользователя Apple говорится, что поддержка данных жестов трекпада при работе с операционной системой Windows доступна на компьютерах Mac с чипом Apple T2.