Входящая в состав Apple компания Beats представила новые беспроводные наушники Studio Buds с активным шумоподавлением. Её основой стали 8,2-миллиметровые драйверы с двойной диафрагмой, твёрдым сердечником и гибким внешним слоем.

Наушники получили более компактный дизайн, чем предыдущие Powerbeats Pro, избавившись от «крючков» для ушей, и стали легче — около 5 грамм каждый. В комплекте идут силиконовые накладки в трёх размерах.

Studio Buds имеют защиту от воды и брызг IPX4 и могут работать до пяти часов без подзарядки. Если выключить шумоподавление, они могут обеспечить восемь часов непрерывного воспроизведения. Наушники оснащены разъемом USB-C для зарядки. Технология Fast Fuel позволяет за 5 минут зарядки продлить время работы наушников на час. Любой наушник можно использовать независимо от другого.

Заявлено, что новые наушники смогут работать как с iPhone, так и со смартфонами на Android. На iOS и Android впервые для устройств Buds поддерживается функция поиска Find My и Find My Device соответственно, а также наушники совместимы с голосовым помощником Siri. Для управления аксессуаром с Android необходима установка фирменного приложения Beats, а на iPhone все функции доступны уже по умолчанию.

Наушники выйдут в трёх цветах — белом, чёрном и «оригинальном красном». Предварительные заказы уже доступны в США и Канаде через Apple и других розничных продавцов по цене $149, а в магазинах наушники появятся 24 июня. В России наушники уже появились в официальном онлайн-магазине Apple по цене 13.990 рублей, но добавить в корзину их пока нельзя. Отмечается, что продажи и поставки начнутся в течение лета.