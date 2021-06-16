Apple добавила платные подписки в своё приложение для прослушивания подкастов Apple Podcasts. Новая функция позволит пользователям платить авторам любимых передач за возможность отключить рекламу, получать ранний доступ к выпускам, слушать бонусный и архивный контент.

Минимальная цена будет равняться 49 центам в месяц для США. В первый год комиссия будет составлять 30% за все подписки на подкасты, но после года платного членства комиссия упадет до 15%.

Подписка доступна в 170 странах, в том числе в России. Чтобы стать платным подписчиком, пользователям Apple Podcasts достаточно нажать соответствующую кнопку в приложении и зарегистрироваться со своим Apple ID. Функция Family Sharing позволит слушателям делиться подпиской на шесть человек.

Apple планировал запуск платного доступа к подкастам еще в мае, но из-за необходимости доработать программу старт был перенесен на июнь.