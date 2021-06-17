В интервью журналистам Brut America глава Apple ответил на ряд вопросов о политике бренда. Не обошлось и без упоминания главного конкурента iOS — сравнивая свою платформу с Android, Тим Кук заявил, что на последней в 47 раз больше вирусов.

По его словам, если у пользователей появится возможность устанавливать программы не из фирменного магазина App Store, Apple не сможет гарантировать им защиту данных и конфиденциальность.

«Android содержит в 47 раз больше вредоносных программ, чем iOS. Почему? Потому что мы разработали iOS таким образом, что есть один магазин приложений, и все приложения проверяются перед тем, как поступить в магазин. Благодаря этому многие вредоносные программы не попадают в нашу экосистему», — заявил Кук.

По поводу инициативы GDPR, которая требует от компаний получения прямого согласия потребителей на сбор их личных данных, глава компании отметил, что в целом относится к ней положительно, однако не согласен с требованиями регуляторов в вопросе разрешения установки на фирменные устройства сторонних приложений.

«Обсуждаемые формулировки текущего Закона о цифровых услугах разрешат стороннюю загрузку приложений на iPhone. Это разрушит безопасность iPhone и множество инициатив по обеспечению конфиденциальности, которые мы встроили в App Store, где у нас есть метки приватности и прозрачность отслеживания приложений — этих вещей больше не будет», — заявил он.

Ранее Еврокомиссия предложила закон для регулирования работы технологических компаний. В случае его принятия Apple придется разрешить владельцам iPhone устанавливать на смартфон приложения из сторонних источников.