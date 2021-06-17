По данным Wall Street Journal, Apple рассматривала план по запуску собственного сервиса с доступом по подписке, ориентированного на заботу о здоровье. Идея возникла в 2016 году, но затем застопорилась, поскольку Apple сосредоточила свои усилия в области здравоохранения на часах, Apple Health и других продуктах и ​​сервисах. Однако это не значит, что компания отказалась от этой идеи.

По словам людей, знакомых с планом, Apple хочет не просто работать с данными о здоровье, которые собирают ее устройства, но и привлекать для их обработки врачей, работающих в клиниках компании. Это сочетание даст пользователям возможность постоянно мониторить состояние здоровья и получать персональные платные программы его улучшения.

По данным WSJ, для реализации этого плана Apple собрала специальную команду, которая в течение нескольких месяцев выясняла, как поток данных о физическом состоянии и благополучии пользователей может быть использован для улучшения их здоровья. К проекту присоединились клинические врачи, инженеры, дизайнеры продукта и другие специалисты.

Для управления проектом Apple приобрела медицинскую клинику рядом с Apple Park и наняла доктора Сумбулу Десаи из Стэнфордского университета. Вначале компания тестировала сервис на собственных сотрудниках.

Одной из инициатив в рамках данного проекта было приложение под названием HealthHabit, которое связывало сотрудников с врачами через чат и побуждало их ставить цели в области здоровья. Однако у приложения было множество проблем, из-за которых оно не соискало популярности среди пользователей. Исходя из документов, лишь половина людей, которые его скачали прошли регистрацию, но даже их вовлечённость была крайне низкой. За прошедшие годы проект не претерпел значительных изменений и не достиг какого-либо успеха.

Между тем представитель Apple заявил WSJ, что многие из утверждений в ее статье «основаны на неполной, устаревшей или неточной информации». Apple гордится работой доктора Десаи, сыгравшей ключевую роль в значительной доле работы компании в сфере медицины, отметил еще один представитель Apple. О ценности Десаи для компании может говорить её появление на недавней презентации Apple c WWDC21.

Как пишет WSJ, от идеи сервиса по оказанию первичной медицинской помощи Apple пока не отказалась, хотя и отсрочила ее реализацию. В случае, если предлагаемая Apple система, сочетающая использование датчиков устройств, программного обеспечения и медицинских услуг, действительно позволит улучшить здоровье людей и снизить затраты на лечение, компания сможет в дальнейшем передать эту модель по франшизе системам здравоохранения США и даже другим странам.