Apple изучала возможность выпуска часов Watch Series 5 в чёрном керамическом корпусе. Об этом рассказал инсайдер, известный в Твиттере как Mr.White. Причины отказа от выпуска модели не раскрываются.

Керамические часы Apple Watch Edition никогда не были доступны в чёрном цвете — они продавались только с глянцевым белым покрытием. Цена на них начиналась с 1249 долларов. Компания рекламировала керамический корпус как прочный, лёгкий и устойчивый к царапинам, в четыре раза более твердый, чем корпус из нержавеющей стали.

Apple Watch S5 Edition Black Ceramic pic.twitter.com/XgNgObxq7n — Mr·White (@laobaiTD) June 16, 2021

Черная керамическая отделка очень похожа на Apple Watch из нержавеющей стали Space Black. И хотя этот вариант немного светлее по цвету, есть основания предполагать, что сходство отделки могло быть причиной, по которой Apple не предложила черный керамический корпус пользователям.

Впервые керамические часы Apple Watch Edition компания представила в Series 3. Керамических Apple Watch Edition для Series 4 не было, в пятой серии они появились, чтобы затем пропасть с выходом Apple Watch Series 6. Ожидается, что новые керамические часы представят вместе с Apple Watch Series 7.