Apple прекратила продажи аксессуаров Magic Keyboard с цифровым блоком, Magic Mouse 2 и Magic Trackpad 2 в цвете космический серый, пишет MacRumors.

Это произошло спустя три месяца после того, как компания сняла с производства iMac Pro, который был доступен в таком же цвете. В прошлом месяце Apple перевела аксессуары для Mac в цвете «серый космос» в категорию доступных до распродажи имеющихся запасов.

Теперь Apple полностью удалила страницы указанных продуктов со своего веб-сайта. Данные аксессуары, которые не обновлялись с октября 2015 года, доступны только в серебристом цвете.

iMac Pro выпускался с прицелом на игры, виртуальную реальность, профессиональное редактирование и работу с графикой. Впервые он был показан на WWDC 2017. Компания назвала его «самым мощным Mac в истории» и заменила им устаревшую серию Mac Pro.