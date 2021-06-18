Apple обновила условия бонусной программы Apple TV+, сократив срок бесплатной подписки для покупателей новых устройств с нынешних 12 месяцев до 3 месяцев. Новые условия вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Apple запустила акцию с бесплатной подпиской на Apple TV+ при покупке определённых гаджетов осенью 2019 года. Каждый покупатель, например, нового iPhone, мог рассчитывать на год подписки в подарок. Со следующего месяца срок уменьшиться до трёх месяцев. Ранее Apple не раз продлевала бесплатный пробный период для первых подписчиков TV+.

Успеть получить бесплатную годовую подписку на сервис можно до 30 июня — до этого срока нужно активировать новый iPhone, iPad, Mac или приставку Apple TV. После окончания бесплатного периода подписка будет стоить 199 рублей в месяц.

Apple TV+ предлагает фильмы, сериалы, телепередачи и телевизионные шоу, в том числе контент, созданный специально по заказу Apple.