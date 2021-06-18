Apple TV+ презентовала трейлер нового мини-сериала «Психиатр по соседству», главные роли в котором исполнили Пол Радд («Человек-Муравей») и Уилл Феррелл («Под откос»).

Вдохновленный реальными событиями и основанный на одноименном подкасте 2019 года, сериал рассказывает о странных отношениях между психиатром, обаятельным доктором Исааком Хершкопфом и его давним пациентом, наивным Мартином Марковичем. Обычные взаимоотношения превращаются в доверительную связь. Затем Айк втирается в доверие Марти, переезжает в его дом и даже становится главой его семейного бизнеса.

В актерский состав «Психиатра по соседству» также вошли Кэтрин Хан, Кейси Уилсон, Сарайю Блю, Роб Браунштейн и другие. Сериал снял режиссер Майкл Шоуолтер («Здравствуйте, меня зовут Дорис») по сценарию Джорджии Притчетт.

Премьера запланирована на 12 ноября на Apple TV+.