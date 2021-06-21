Исследовательская компания TrendForce заявила, что Apple завершила производство iPhone 12 mini из-за слабых продаж этой модели.

Согласно отчету, компания досрочно свернула производство iPhone 12 mini во втором квартале 2021 года и распродаёт текущие запасы этой модели. О том, что устройство не пользуется спросом на рынке, указывали отчеты разных исследовательских компаний.

Тем не менее многие инсайдеры и аналитики ожидают, что Apple представит новый 5,4-дюймовый смартфон iPhone 13 mini в конце 2021 года, а в 2022 году полностью откажется от маленькой модели.

Представленный прошлой осенью iPhone 12 mini оснащён 5,4-дюймовым дисплеем и по остальным параметрам, за исключением ёмкости аккумулятора, полностью соответствует базовому iPhone 12. Рекомендованная стоимость устройства начинается от 69.990 рублей.