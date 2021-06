Инженер и основатель secret.club Карл Шоу обнаружил баг в iOS, который блокирует беспроводные функции телефона при подключении к точке доступа Wi-Fi с определённым именем.

Как сообщил Шоу на своей страничке в Twitter, после того как он создал точку доступа Wi-Fi с именем «%p%s%s%s%s%n» и попытался к ней подключиться, его iPhone полностью отключил функцию Wi-Fi и не позволял активировать её повторно. Ни перезагрузка, ни смена названия сети не помогла исправить сбой.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3