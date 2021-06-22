Производство iPhone больше не будет истощать природные ресурсы нашей планеты, заявил Тим Кук в ходе саммита Viva Tech 2021. По его словам, будущее производство новых iPhone будет основано на использовании перерабатываемых материалов и источников возобновляемой энергии.

Кук сказал, что Apple уже является компанией с нулевым выбросом углерода: «Что нам нужно сделать сейчас, так это расширить понимание людьми углеродной нейтральности и надеяться на достижение углеродной нейтрализации всей цепочки от поставки до потребителя к 2030 году».

Apple уже может кое-чем похвастаться в сфере минимизации ущерба для природы. Например, 40% алюминия, использованного для выпуска Mac — является продуктом вторичной переработки, а в iPhone 12 также использованы 98% редкоземельных элементов, полученных из переработки.

Также компания проводит политику экономии в потреблении воды, которая является одним из главных и очень ценных жизненных ресурсов нашей планеты, и ратует за защиту водных ресурсов.