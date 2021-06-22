Крупнейший контрактный производитель в мире TSMC будет уделять приоритетное внимание Apple и производителям автомобилей в своём производственном графике на третий квартал, о чём сообщает тайваньское издание Digitimes.

Микросхемы для других клиентов TSMC, в числе которых Intel, Qualcomm, Google и Xilinx, будут отгружаться по мере их изготовления во второстепенном режиме. Причем заказы от производителей ПК и серверов будут во второй очереди на производство стоять впереди остальных компонентов.

Фактически в этом году только Apple сможет успешно выполнить план по производству новых iPhone, которые должны выйти в сентябре или октябре. Остальные производители смартфонов оказались наиболее затронуты глобальным дефицитом чипов и столкнулись с невозможностью получить свои заказы в ранее оговоренные сроки.

По сведениям Digitimes, TSMC намерена увеличить производство чипов A15 для будущей серии iPhone. Вероятно, это связано с прогнозируемым высоким спросом на смартфоны Apple 2021 года.

Другие производители микросхем в цепочке поставок Apple, включая Genesys Logic и Parade Technologies, также увеличивают объёмы для выполнения заказов на третий квартал. По слухам, компании увеличили объём поставок на 30-40% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

Согласно предыдущим оценкам TSMC, нынешняя глобальная нехватка микросхем продлится около двух лет. В первую очередь это связно с небывалой засухой, которая затронула его заводы, и глобальной пандемией коронавирусной инфекции.