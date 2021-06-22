Магазин SellCell провёл опрос среди 3 тысяч человек в США. 74% респондентов заявили, что считают неправильным, чтобы следующий iPhone получил число "13" в названии.

Трискаидекафобия (боязнь числа 13) может помешать каждому пятому пользователю Apple купить смартфон следующего поколения, если он будет носить это имя. Мужчины оказались почти в два раза более подвержены данному суеверию.

38% пользователей считают, что новый смартфон Apple нужно назвать iPhone (2021). А ещё 16% голосуют за iPhone 21. За iPhone 13 высказались 26% опрошенных, за iPhone 12S — 13%, а 7% — за iPhone 14. При этом, большинство пользователей Apple (64%) предпочли бы дождаться выхода новых iPhone, чем купить iPhone 12 прямо сейчас.

Apple уже пропускала следующий после восьмого поколения смартфонов iPhone 9. Новый гаджет получил название iPhone X, но тогда была веская причина — числом "X" компания обыграла 10 лет существования своих смартфонов.