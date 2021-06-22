На своем официальном YouTube-канале Apple опубликовала первый трейлер второго сезона комедийного сериала "Тед Лассо".

В новом сезоне американский тренер английской футбольной команды «Ричмонд» Тед Лассо (Джейсон Судейкис) и владелица клуба Ребекка Велтон (Ханна Уэддингхэм) решают объединить свои силы. Они должны вернуть команду в Премьер-лигу, а затем и победить в ней.

Первый сезон сериала стал одним из главных хитов стримингового сервиса Apple TV+. Он снискал похвалу как со стороны критиков, так и со стороны обычных зрителей: на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у «Теда Лассо» впечатляющие 91% и 97% положительных отзывов от журналистов и рядовых пользователей соответственно. Известно, что сериал уже продлен на третий сезон.

Премьера продолжения «Теда Лассо» запланирована на 23 июля. В этот день станут доступны первые два эпизода, а последующие будут выходить по пятницам. Всего во втором сезоне будет 12 серий.

Также Apple выпустила официальный мерч по сериалу. Фанаты «Ричмонда» уже могут приобрести кружки, футболки и другие вещи в магазине Warner Brothers Shop, где также продаются товары по другим популярным телешоу, включая «Игру престолов», «Друзей», «Тома и Джерри» и других.