Аналитик Мин-Чи Куо опубликовал заметку для инвесторов, в которой подтвердил ряд предыдущих прогнозов о линейке iPhone 2022 года и поделился свежей информацией об устройствах.

По его словам, в линейке следующего года могут появиться смартфоны с поддержкой технологии подэкранного сканера отпечатков пальцев. Для реализации подэкранного дактилоскопического сенсора Apple использует собственную технологию. Кроме того, в новинки могут добавить широкогоульные камеры на 48 Мп.

Ранее Куо заявлял, что iPhone 12S mini (или 13 mini) станет последним компактным флагманом компании, поскольку спрос на 12 mini оказался невысоким. Аналитик говорит, что iPhone 2022 года будут представлены только с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма, по два смартфона каждого размера.

Финальные названия смартфонов образца 2022 года могут быть iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Также весной следующего года, по словам Куо, выйдет iPhone SE с поддержкой 5G и новым процессором. От актуальной модели iPhone SE по дизайну отличаться он не будет.