Apple предупредила об опасности появления альтернатив App Store
Apple опубликовала документ под названием «Создание надёжной экосистемы для миллионов приложений», посвящённый конфиденциальности и безопасности. Там подробно описано, с какими проблемами столкнутся пользователи iOS, если компанию всё-таки заставят дать им доступ к возможности загрузки приложений в обход App Store.
Так, согласно исследованию Nokia Threat Intelligence Report за 2020 год, Android-смартфоны примерно в 15 раз чаще заражены вредоносным софтом, чем смартфона на iOS. В качестве основной причины заражения называется возможность загрузки софта из неофициальных источников. Устанавливать приложения на iPhone можно только через App Store, где они проходят строгую модерацию.
В Apple подчеркнули, что iPhone использует более миллиарда человек, а значит он является крупной целью для атак со стороны злоумышленников, которые направят больше ресурсов на организацию комплексных атак на пользователей iOS-устройств в случае, если появится общедоступная возможность загрузки приложений вне App Store. Повышенная активность мошенников поставит под угрозу в том числе тех пользователей, которые пользуются только официальным магазином.
В компании уверены, что появление сторонних магазинов сделает пользователей iPhone более недоверчивыми, поскольку они будут постоянно ожидать подвоха от приложений, не прошедших модерацию Apple. А это, в свою очередь, негативно скажется на всех разработчиках, поскольку пользователи будут реже устанавливать приложения и менее охотно расходовать в них свои средства, опасаясь утечки и непредвиденных трат.
В дополнение к представленным выше доводам Apple решила рассказать о том, что они сделала для безопасности пользователей iOS в 2020 году:
- Каждую неделю в среднем проверялось 100 тысяч новых приложений и обновлений;
- Было отклонено или удалено почти миллион проблемных новых приложений и такое же количество обновлений: более 150 тысяч за спам, подражание или введение в заблуждение пользователей, более 215 тысяч за нарушение правил конфиденциальности, более 48 тысяч за наличие скрытых или недокументированных функций, более 95 тысяч за мошеннические действия;
- Apple остановила потенциально мошеннические транзакции на сумму более $1,5 млрд;
- Apple исключила 470 тысяч команд из программы Apple Developer Program по причинам, связанным с мошенничеством;
- Было отклонено почти 250 тысяч попыток регистрации разработчиков из-за подозрений в мошенничестве;
- Apple деактивировала 244 млн учетных записей клиентов из-за мошенничества и злоупотреблений, включая поддельные отзывы;
- Apple отклонила 424 млн попыток создания учетных записей из-за мошенничества и злоупотреблений.
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