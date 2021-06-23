Apple опубликовала документ под названием «Создание надёжной экосистемы для миллионов приложений», посвящённый конфиденциальности и безопасности. Там подробно описано, с какими проблемами столкнутся пользователи iOS, если компанию всё-таки заставят дать им доступ к возможности загрузки приложений в обход App Store.

Так, согласно исследованию Nokia Threat Intelligence Report за 2020 год, Android-смартфоны примерно в 15 раз чаще заражены вредоносным софтом, чем смартфона на iOS. В качестве основной причины заражения называется возможность загрузки софта из неофициальных источников. Устанавливать приложения на iPhone можно только через App Store, где они проходят строгую модерацию.

В Apple подчеркнули, что iPhone использует более миллиарда человек, а значит он является крупной целью для атак со стороны злоумышленников, которые направят больше ресурсов на организацию комплексных атак на пользователей iOS-устройств в случае, если появится общедоступная возможность загрузки приложений вне App Store. Повышенная активность мошенников поставит под угрозу в том числе тех пользователей, которые пользуются только официальным магазином.

В компании уверены, что появление сторонних магазинов сделает пользователей iPhone более недоверчивыми, поскольку они будут постоянно ожидать подвоха от приложений, не прошедших модерацию Apple. А это, в свою очередь, негативно скажется на всех разработчиках, поскольку пользователи будут реже устанавливать приложения и менее охотно расходовать в них свои средства, опасаясь утечки и непредвиденных трат.

В дополнение к представленным выше доводам Apple решила рассказать о том, что они сделала для безопасности пользователей iOS в 2020 году: