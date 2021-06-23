Apple уточнила сроки выхода дебютного сезона «Основание» в рассылке, уведомляющей подписчиков Apple TV+ о грядущем сокращении срока бесплатной подписки для покупателей новых устройств.

Фантастический сериал выйдет в сентябре. Пока без указания точной даты. Вероятно, Apple назовёт дату в ближайшие недели одновременно с запуском рекламной кампании.

«Основание» — крупнобюджетная адаптация классического научно-фантастического произведения Айзека Азимова для Apple TV+ и один из самых ожидаемых проектов. Он рассказывает о группе изгнанников из одноименной организации, призванную спасти человечество и восстановить цивилизацию.

Главные роли в телеадаптации сыграют Джаред Харрис (Гэри Селдон), Ли Пейс (Император Галактики) и Лу Ллобелл (Гал Дорник). И, похоже, действие в сериале производства Skydance Television начнется с того же места, что и в книге Азимова: с Галактической Империей на пике развития и «психоисторией» Селдона, предсказывающей ее падение, что требует создания организации «Основание» для хранения знаний человечества в новую темную эпоху.

Шоу впервые анонсировали еще в 2018 году в качестве одного из топовых проектов, а ровно год назад показали первый тизер-трейлер и одновременно подтвердили планы по выпуску в 2021 году.