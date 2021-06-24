Как сообщает тайваньское издание DigiTimes, сразу семь компаний из цепочки поставок Apple начали отгрузку компонентов для полностью беспроводных наушников AirPods следующего поколения.

«Поставщики, включая Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding и AT&S, начали поставки BT-плат для продуктов Apple следующего поколения, включая Apple Watch, AirPods и iPhone, в которых используются модули SiP», — пишет DigiTimes.

Эта информация соответствует отчёту Марка Гурмана и Дебби Ву из Bloomberg: по их сообщению, третье поколение AirPods выйдет позднее в этом году с дизайном, идентичным AirPods Pro, включая укороченные «ножки». Ожидается, что новинка будет оснащена новым процессором, который обеспечит более качественное звучание и более стабильное сопряжение со смартфоном.

Это первое обновление стандартных AirPods начиная с марта 2019 года. Тогда второе поколение наушников получило чип Apple H1 для работы команды «Привет, Siri» и увеличенного времени автономной работы при разговорах.

По данным издания, наушники представят до конца этого года. Скорее всего, это случится на осенней презентации Apple.