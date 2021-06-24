По информации издания Digitimes, особенностью Apple Watch Series 7 станет особая двухсторонняя конструкция процессора S7. За счёт высокой плотности компонентов чип займёт минимум места внутри корпуса, что позволит использовать более ёмкий аккумулятор, не меняя размеров самого устройства.

Созданием чипов для Apple Watch Series 7 займется компания ASE Technology. Имеющиеся у неё технологии позволят заметно сократить размеры чипа S7.

Ранее журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщал, что Apple тестирует новый дисплей: его матрица будет тоньше и будет более приближенной к защитному стеклу. Таким образом, освободится ещё больше места для аккумулятора.

Предыдущие утечки также утверждали, что предстоящие часы Watch Series 7 будут иметь функцию отслеживания уровня глюкозы в крови, а также датчик температуры тела.

Новые Apple Watch, скорее всего, будут представлены осенью.