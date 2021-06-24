Apple приобрела права на производство мультсериала «Странная планета» по мотивам веб-комикса про инопланетян. Сериал выйдет на Apple TV+.

«Странная планета» — комикс о бесполых голубых пришельцах, которые изучают жизнь человечества и понимают все слишком буквально. Нэйтан Пайл запустил его в начале 2019 года, и с тех пор аккаунт проекта в Инстаграме набрал свыше 6 миллионов подписчиков, а количество постов почти достигло тысячи.

Создателями сериала станут автор веб-комикса Нэйтан Пайл и соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон. Шоураннером — Амалия Левари, сценаристка «По ту сторону изгороди». Дочерняя компания Apple Studios будет продюсировать шоу вместе с ShadowMachine - анимационной студией, создавшей мультфильм BoJack Horseman от Netflix.

Дата премьеры мультсериала пока неизвестна. Первый сезон будет включать 10 серий.