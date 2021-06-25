Не так давно стало известно об ограничении в iPadOS, которое не позволяет одному приложению использовать более 5 ГБ ОЗУ. Однако с выходом iPadOS 15 это ограничение исчезнет.

5-гигабайтное ограничение распространяется даже на топовые модели с 16 ГБ оперативной памяти, что не нравится ни пользователям, ни разработчикам. Это особенно актуально для моделей iPad Pro с процессором M1, которые многим заменяют ноутбуки — такой лимит им совершенно ни к чему.

Во вторых бета-версиях iOS 15 и iPadOS 15 Apple представила новую возможность, которую разработчики смогут использовать в своих приложениях. Благодаря ей приложение может дать системе знать, что превышение установленного лимита оперативной памяти поможет программе работать лучше.

На данный момент неизвестно, какой максимальный объём ОЗУ можно будет выделить одному приложению. Также Apple не гарантирует доступ к дополнительной оперативной памяти на всех устройствах.

Можно предположить, что после выхода финальной версии iPadOS 15 в App Store появятся более функциональные графические и видео реакторы, а также другие программы. Авторы графического редактора Procreate ранее уже пообещали выпустить апдейт, который увеличит количество доступных для работы слоев.