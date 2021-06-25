Разработчик Таннер Вилларете запустил сервис iPod.js — это веб-приложение, которое имитирует внешний вид и управление музыкальным плеером iPod Classic.

По сути, приложение полностью копирует интерфейс устройства Apple. Его не нужно устанавливать на смартфон или компьютер, достаточно войти в систему с помощью учетной записи Apple Music или Spotify и можно начинать крутить виртуальное колесо управления для выбора и прослушивания избранных исполнителей.

После синхронизации медиатеки в плеере показываются альбомы, артисты и плейлисты. Даже работает функция Cover Flow, позволяющая эффектно перелистывать обложки альбомов.

К сожалению, ко всей библиотеке стриминговых сервисов доступа нет — на этом iPod открывается ваша медиатека, куда вы сами добавили альбомы. Зато есть игра Brick Breaker, знакомая всем владельцам плеера.