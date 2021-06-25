Ева Грин и Венсан Кассель снимутся в триллере «Связь», который станет первым франкоязычным сериалом стриминговой платформы Apple TV+.

Новый проект представляет собой серьезный современный триллер, повествующий о том, как ошибки прошлого могут разрушить будущее. В сериале смешаются экшен, непредсказуемый и многогранный сюжет, шпионы, политические интриги, и все это развернется на фоне страстной истории любви.

Режиссером проекта станет Стивен Хопкинс («Байки из склепа», «Бесстыжие»). Автор идеи и сценарист - Виржиния Брак («Мегрэ»). В сериале также снимутся Питер Муллан, Жерар Ланвен, Дэниэл Фрэнсис, Станислас Мерхар и другие.

Apple TV+ сталкивается с давлением, требующим увеличения количества фильмов европейского производства. Европейские страны пытаются ввести новые законы, которые требуют от потоковых сервисов, чтобы определенная часть их контента производилась локально.

Дата выхода сериала пока неизвестна.