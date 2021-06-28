Apple тестирует модели iPad с дисплеем более 12,9 дюймов
По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple тестирует планшеты нового поколения, которые превзойдут актуальные модели по размеру экрана. Речь об устройствах, диагональ которых будет превышать 12,9 дюйма.
"Инженеры и дизайнеры Apple изучают возможность выпуска более крупных iPad, которые могут появиться в магазинах не раньше, чем через пару лет. Они вряд ли выйдут в следующем году — учитывая, что Apple сосредоточила внимание на обновлённом iPad Pro — и, возможно, вообще не выйдут", - пишет Гурман.
Гурман утверждает, что экраны больших размеров позволят окончательно размыть границу между планшетами и ноутбуками Apple. По мере роста производительности моделей на iPadOS, растёт спрос и на большие экраны для этой линейки. Что касается ноутбуков, на сегодня самый большой MacBook Pro имеет 16-дюймовый дисплей.
Также Гурман говорит, что Apple необходимо улучшить режим многозадачности на iPadOS, чтобы она напоминала macOS. Полезной опцией стала бы возможность запускать связанные с работой приложения Mac, которые не предлагаются сейчас для iPad.
В предыдущем отчёте Bloomberg Гурман заявлял, что Apple готовит редизайн планшета со стеклянной тыльной крышкой и поддержкой беспроводной зарядки.
Обсуждение