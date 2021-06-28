По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple тестирует планшеты нового поколения, которые превзойдут актуальные модели по размеру экрана. Речь об устройствах, диагональ которых будет превышать 12,9 дюйма.

"Инженеры и дизайнеры Apple изучают возможность выпуска более крупных iPad, которые могут появиться в магазинах не раньше, чем через пару лет. Они вряд ли выйдут в следующем году — учитывая, что Apple сосредоточила внимание на обновлённом iPad Pro — и, возможно, вообще не выйдут", - пишет Гурман.

Гурман утверждает, что экраны больших размеров позволят окончательно размыть границу между планшетами и ноутбуками Apple. По мере роста производительности моделей на iPadOS, растёт спрос и на большие экраны для этой линейки. Что касается ноутбуков, на сегодня самый большой MacBook Pro имеет 16-дюймовый дисплей.

Также Гурман говорит, что Apple необходимо улучшить режим многозадачности на iPadOS, чтобы она напоминала macOS. Полезной опцией стала бы возможность запускать связанные с работой приложения Mac, которые не предлагаются сейчас для iPad.

В предыдущем отчёте Bloomberg Гурман заявлял, что Apple готовит редизайн планшета со стеклянной тыльной крышкой и поддержкой беспроводной зарядки.