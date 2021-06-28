Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что старшие модели новой линейки смартфонов iPhone 13 будут оснащены усовершенствованной сверхширокоугольной камерой с системой автоматической фокусировки изображения. В текущих моделях iPhone установлена сверхширокоугольная камера с фиксированным фокусным расстоянием.

«Сверхширик» сможет сам фиксироваться на объектах, а также подстраивать фокус по желанию пользователя — достаточно будет нажать на дисплей в нужном месте. Это позволит получать более чёткие изображения независимо от расстояния от объектива до объекта. Ранее Куо также сообщал, что iPhone 13 отличится несколькими другими улучшениями камеры, включая улучшенную производительность при слабом освещении.

Также широкоугольные датчики в новых iPhone будут оснащаться шестилинзовыми объективами и станут значительно более светочувствительными, что позволит улучшить качество снимков, сделанных в условиях недостаточной освещенности.

Куо уточняет, что обновленные объективы получат только модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В смартфонах «среднего» уровня этот модуль появится следующей осенью.