Apple представила новый трейлер научно-фантастического сериала «Основание», в основу которого легло одноименное произведение фантаста Айзека Азимова, и назвала дату премьеры — 24 сентября.

События сериала происходят в далёком будущем, когда люди расселились за пределами Земли. Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчётам ученого Гэри Селдона. И он создаёт организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений.

«Основание» — один из самых известных текстов в мировой фантастике. В 1966 году цикл получил специальную премию «Хьюго» за «лучшую фантастическую серию всех времён».

В первом сезоне "Основания" ожидается десять эпизодов.