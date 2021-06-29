Apple представила серию ремешков для часов Apple Watch в цвете государственных флагов 22 государств. Один из них посвящён России.

В коллекцию спортивных ремешков из международной коллекции вошли следующие страны: Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Дания, Франция, Германия, Великобритания, Греция, Италия, Ямайка, Япония, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Россия, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Швеция и США.

Каждый ремешок имеет свой уникальный циферблат для Apple Watch. Загрузить его можно будет с помощью специального кода, расположенного на коробке с аксессуаром. Также купертиновцы обещают, что циферблаты позднее можно будет скачать с официального сайта.

Ремешки представлены в двух размерах — 40 и 44 мм. Они сделаны из легкого материала, который хорошо пропускает воздух. Двухслойное плетение из нейлона позволяет влаге выходить наружу и делает ткань мягкой. Линейка доступна для покупки в России, стоимость одного ремешка — 3900 рублей.