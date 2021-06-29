Apple ужесточает политику в отношении утечек информации. Компания активно борется с не в меру активными инсайдерами и даже сторонними творческими работниками. Следующий шаг — уже в направлении собственных работников. Их хотят обязать носить камеры. Об этом пишет издание FrontPageTech, где публикует свои утечки инсайдер Джон Проссер.

По данным издания, для наблюдения за действиями работников будут использоваться видеорегистраторы Axon Body — их часто применяют американские полицейские. В Apple надеются, что таким образом компания сможет обезопасить себя от популярных инсайдеров.

Об усилившемся давления со стороны Apple недавно рассказал и сам Проссер. "Я никогда не платил источнику. Ни разу не передавал деньги в руки. Никаких транзакций не было. И я всегда давал понять сотрудникам, что они не обязаны предоставлять мне информацию", - заявляет Проссер.

Ранее компания также пригрозила судебными исками китайскому информатору под ником Kang и 3D-дизайнеру Джермейну Смиту, который публиковал качественные рендеры потенциальных устройств.

Согласно имеющимся данным, пока носить небольшие камеры обязаны только члены специальных команд, которые работают над неанонсированными устройствами. Причем подобное правило было внедрено совсем недавно – всего несколько недель назад.