Microsoft объявила о запуске сервиса Xbox Cloud Gaming для устройств Apple, а также для настольных компьютеров и ноутбуков. Услуга доступна в 22 странах для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate.

На ПК доступ к xCloud можно получить через браузеры Edge и Google Chrome. Пользователи macOS могут использовать для доступа к сервису ещё и Safari. На iOS-устройствах, где xCloud работает через Safari, пользователи смогут выбирать между внешним контроллером и сенсорным управлением для определённых игр.

Руководитель xCloud Кэтрин Глюкштейн отметила, что теперь сервис будет работать и на Xbox Series X. Это позволит транслировать игры с разрешением в 1080p и частотой кадров до 60 fps. Microsoft намерена и дальше улучшать xCloud, добавляя в него новые функции. Какие именно — компания не уточнила.

Ранее в Apple заявила, что xCloud не будет доступен на iOS и для скачивания в App Store. Компания объяснила это тем, что Apple не может проверить безопасность и содержание сервисов.