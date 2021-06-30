По словам аналитика Минг-Чи Куо, в выпущенных недавно беспроводных наушниках Beats Studio Buds установлен чипсет MediaTek вместо фирменного Apple H1.

Чипсет от MediaTek использует техпроцесс 22 нм, тогда как Apple H1 более энергоэффективен за счёт меньшего (16 нм) техпроцесса. Предполагается, что Apple пошла на использование в недорогих Beats Studio Buds чипа от тайваньской компании ради улучшенной совместимости с Android-смартфонами.

Ещё одной причиной, по которой технический гигант использовал набор микросхем MediaTek, могут быть сокращённые сроки разработки, более гибкие и конкурентоспособные стратегии, снижение затрат и отличие от серии AirPods.

Помимо этого Куо добавляет, что, хотя Apple остается лидером на рынке носимых устройств, ее рыночная доля сокращается. Из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на AirPods во втором квартале 2021 года прогноз поставок был снижен до примерно 70-75 миллионов единиц вместо примерно 85 миллионов единиц.