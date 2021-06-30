Apple резко нарастила объём своих данных, хранящихся в облачных сервисах Google. По всей видимости, потребности компании в сторонних хранилищах увеличиваются быстрее собственных возможностей обрабатывать данные в своих дата-центрах.

По состоянию на май Apple планировала потратить 300 миллионов долларов на облачные серверы Google в 2021 году, что на 50% больше, чем в прошлом году. Известно, что только в ноябре прошлого года Apple увеличила объём данных, хранимых Google, на 470 петабайт, а общий объём составил 8 эксабайт.

В настоящее время Apple является крупнейшим покупателем облачных ресурсов Google среди компаний. 470 петабайт, на которые Apple увеличила закупку, соответствует всему объему хранилища, которым пользуется второй по величине клиент Google Cloud - компания ByteDance, которая владеет приложением TikTok.

При этом Apple заключила очень выгодную сделку. Судя по расчётам с помощью калькулятора на одном из сайтов Google, хранение 8 эксабайт должно обходиться в 218 миллионов долларов ежемесячно. Apple же платит за такой объём данных всего 300 миллионов долларов в год.

При этом Apple хранит свою информацию не только на серверах Google, но и Amazon. Данные шифруются компанией, поэтому провайдеры-партнёры доступа к ним не имеют. Судя по всему, "арендовать" память для компании выгоднее, чем строить дата-центры самостоятельно, либо Apple просто не успевает этого делать, не справляясь с лавиной новых данных.

На днях стало известно, что Apple намерена добиться продления сроков строительства своего ирландского дата-центра стоимостью $1 млрд еще на пять лет. Компания рассчитывает закончить сооружение объекта не позднее ноября 2026 года. Согласно его условиям, заверение проекта было намечено на сентябрь 2021 года. Заморозка проекта была вызвана протестами трех местных жителей, которые в 2016 году подали в суд на компанию из-за строительства дата-центра.