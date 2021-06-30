Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 15 и iPadOS 15. Ранее они были доступны зарегистрированным разработчикам и тем, кто добавил на своё устройство специальный профиль, а теперь их могут установить любые пользователи — достаточно зарегистрироваться на сайте Apple Beta Software Program.

iOS 15 обзавелась целым рядом новых удобных возможностей. Основная масса улучшений затронула сервис видеосвязи FaceTime. Он получил функцию SharePlay, которая позволяет делиться содержимым своего экрана и аудио из Apple Music с собеседником. Браузер Safari приобрёл переработанный вид с компактной панелью вкладок, расположенной в нижней части экрана. Приложение Wallet обзавелось поддержкой широкого числа различных NFC-ключей. А новая функция Focus является улучшенной версией режима «Не беспокоить», которая позволяет настраивать разрешённые к показу уведомления в зависимости от ситуации.

В iPadOS 15 появится галерея виджетов и «Библиотека приложений», новая функция «Быстрые заметки» и другие изменения.

Вместе с iOS и iPadOS, Apple также выпустила и первую публичную бета-версию macOS 12 Monterey.

Первые публичные бета-версии мало подходят для ежедневного использования. Обычно в них содержится немало багов и недочетов. Кроме этого в прошлом в публичных бетах наблюдались проблемы с автономностью. Поэтому перед установкой тестовых сборок нужно обязательно создать резервную копию. Без этого есть риск потерять важные данные.