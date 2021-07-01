Как пишет издание DigiTimes, Apple планирует представить новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с дисплеями mini-LED, плоскими гранями и чипом M1X в третьем квартале 2021 года.

В отчёте говорится, что новые новые ноутбуки Apple в настоящее время планируется выпустить в конце третьего квартала 2021 года, что, предположительно, означает сентябрь или октябрь. Ранние утечки указывали на лето. Apple сообщила поставщикам комплектующих быть готовыми начать их производство. Это касается в частности производителя панелей mini-LED Zhen Ding.

Следующие MacBook Pro получат значительное обновление на аппаратном уровне. Устройства, по имеющейся информации, получат ARM-процессор M1X, который будет содержать восемь высокопроизводительных ядер и два энергоэффективных ядра. Платформа обеспечит поддержку до 64 Гбайт оперативной памяти.

Ожидается также гораздо больше портов Thunderbolt, порт HDMI и слот для карт SD. Возможно, вернётся и магнитная зарядка MagSafe.

Маловероятно, что компания представит MacBook Pro на сентябрьской презентации вместе с iPhone. Скорее всего, смартфоны будут анонсированы в сентябре, а ноутбуки — в октябре.