Ютубер Айк Т. Санглай-младший под ником iketsj создал мини-компьютер под управлением macOS Big Sur. Устройство можно подключать к монитору или использовать в дороге.

В основу необычного устройства лёг одноплатный компьютер LattePanda Alpha SBC с процессором Intel Core M3 и микроконтроллером Arduino Leonardo, оснащённый 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 240 ГБ. Кроме того, в напечатанный на 3D-принтере корпус самодельного КПК энтузиаст встроил активную систему охлаждения и QWERTY-клавиатуру, а также пару импровизированных джойстиков и другие функциональные кнопки.

На видео блогер показал процесс сборки «железа», после которого установил на девайс macOS Big Sur. В подробности автор не вдавался, поэтому посмотреть, как она работает, не получится. Видно, что система успешно загрузилась, но возможно, работает некорректно — как, например, индикатор заряда батареи. В остальном интерфейс кажется полностью работоспособным, но с пониженной частотой кадров.

Впрочем, подобный гаджет не имеет практической пользы. К тому же автор признался, что стоимость деталей превосходит цену более мощного Mac mini на M1.