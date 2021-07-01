По данным исследовательской компании Counterpoint Research, за семь месяцев с начала продаж было реализовано 100 миллионов смартфонов линейки iPhone 12, что является преодолением знаковой отметки.

12-я серия смогла достичь этого результата на два месяца раньше, чем серия iPhone 11, и почти за то же время, что и серия iPhone 6. В своё время именно iPhone 6 запустил для Apple так называемый «суперцикл» в эпоху 4G, когда многие пользователи обновили свои смартфоны. С серией iPhone 12 Apple запустила новый суперцикл, уже в эпоху 5G.

Линейка iPhone 6 была очень успешной для Apple, предложив большой экран и изменённый формат со скруглёнными краями дисплея. Сегодня люди переходят на iPhone 12 благодаря поддержке сетей 5G, а также наличию OLED-дисплеев во всех моделях серии. При этом от скруглённых экранов разработчики вернулись к плоским.

Наиболее популярной оказалась самая топовая модель iPhone 12 Pro Max, на чью долю приходится аж 29% общих продаж семейства (против 25% у iPhone 11 Pro Max годом ранее) – и это на глобальном рынке. В США доля у девайса и вовсе составляет 40%.

Поскольку средняя продажная цена для телефонов Apple находится на рекордно высоком уровне, в этом году также ожидается рекордный доход от продажи смартфонов Apple.