Разработчики популярной программы для виртуализации Windows на macOS – Parallels Desktop – подтвердили, что поддержка недавно анонсированной версии Windows 11 для компьютеров Mac появится в их продукте.

На данный момент разработчики делают «всё возможное», чтобы перенести Windows 11 на Mac. «Поскольку Windows 11 была анонсирована совсем недавно, команда инженеров Parallels ожидает официальной сборки Windows 11 Insider Preview, чтобы начать изучение всех изменений, внесённых в новую ОС, для обеспечения полной совместимости с будущими обновлениями Parallels Desktop», — заявил Ник Добровольский, старший вице-президент по разработке и поддержке в Parallels.

Актуальная версия Parallels Desktop 16 оптимизирована для работы с macOS Big Sur на компьютерах с процессорами Intel и чипами Apple M1. Сейчас разработчики также тестируют бета-версию приложения, совместимую с macOS Monterey.

Ранее стало известно, что Windows 11 не будет официально поддерживаться ни одним Mac на чипах Intel. Всё дело в ограничениях, связанных с криптографическим модулем TPM 2.0, наличие которого является одним из требований для установки новой OC.