Apple начнёт использовать чипы с 3-нм техпроцессом уже в следующем году
По данным Nikkei Asia, Apple и Intel тестируют микросхемы нового поколения от тайваньского разработчика TSMC до старта их широкого применения.
Источники сообщают, что первым устройством на базе процессоров, созданных по 3-нм техпроцессу, станет iPad. Интересно, что iPhone 2022 года будут использовать чипы с промежуточным 4-нм техпроцессом.
Переход на 3 нм может увеличить производительность на 10-15% по сравнению с чипами 5 нм, улучшить энергоэффективность на 25-30%.
Какой конкретно iPad получит новый чипсет неизвестно, но скорее всего это будет iPad Pro.
Источник: GSMArena
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