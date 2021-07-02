По данным Nikkei Asia, Apple и Intel тестируют микросхемы нового поколения от тайваньского разработчика TSMC до старта их широкого применения.

Источники сообщают, что первым устройством на базе процессоров, созданных по 3-нм техпроцессу, станет iPad. Интересно, что iPhone 2022 года будут использовать чипы с промежуточным 4-нм техпроцессом.

Переход на 3 нм может увеличить производительность на 10-15% по сравнению с чипами 5 нм, улучшить энергоэффективность на 25-30%.

Какой конкретно iPad получит новый чипсет неизвестно, но скорее всего это будет iPad Pro.