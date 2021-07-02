Apple обновила приложение Apple TV, добавив в него контент из российских стриминговых платформ.

Речь идёт про КиноПоиск, ivi, Amediateka, Okko, START и МУЛЬТ. Весь их контент доступен в приложении от Apple, однако сам просмотр происходит в программах сервисов.

Таким образом, в России у Apple TV наконец стала доступна основная функциональность — агрегация контента из различных стриминговых сервисов. Пользователи стран, где доступны HBO Max, Disney+, Hulu и Prime Video, уже давно знакомы с этим функционалом. Для каждого стримингового сервиса в Apple TV предусмотрена так называемая «комната».

Новая услуга позволяет видеть, какой контент доступен в рамках оформленных подписок бесплатно. Также пользователь может прямо в приложении переключиться на страницу плеера онлайн-кинотеатра.