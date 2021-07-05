Apple задумалась о децентрализации своей деятельности. Топ-менеджеры компании полагают, что ей необходимо снизить зависимость от деятельности штаб-квартиры Apple Park. В частности, это поможет решить проблемы с поисками инженеров и снизить затраты компании, передает Bloomberg со ссылкой на источники в Apple.

Ранее компания стремилась к централизации, для чего построила Apple Park стоимостью более $5 миллиардов. Предположительно, этот принцип изменился после жалоб сотрудников на стоимость проживания в Сан-Франциско. Несмотря на большие зарплаты, оказалось, что большинство работников не могут себе позволить желаемый уровень жизни, многим приходится выбирать между такими тратами как обучение детей в колледже и долгосрочные сбережения.

Рекрутерам становится сложнее привлекать новых сотрудников в этих условиях. Apple конкурирует за таланты с такими компаниями как Amazon, Google и Netflix. Но она могла бы получить сотрудников в менее дорогих для проживания регионах с меньшими затратами. В итоге число сотрудников из «недостаточно представленных сообществ» увеличилось на 64% за последние пять лет.

Среди сторонников децентрализации Apple, по данным Bloomberg, — старший вице-президент по технологии аппаратного обеспечения Джонни Сруджи и старший вице-президент по сервисам Эдди Кью.

Подразделение первого открыло свои офисы во Флориде, Массачусетсе, Техасе, Израиле и некоторых частях Азии много лет назад и расширило деятельность в Германии, Орегоне и Сан-Диего. Эдди Кью инвестировал в несколько офисов в Лос-Анджелесе и в Нэшвилле.

Параллельно с децентрализацией, Apple намерена использовать гибридный формат работы с сентября: сотрудники должны будут находиться в офисе по понедельникам, вторникам и четвергам, а в остальные дни они могут работать дома. Некоторым сотрудникам розничной торговли будет предоставлена аналогичная договоренность для поддержки онлайн-продаж.