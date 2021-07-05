Инсайдер Макс Вайнбах в видео на YouTube-канале EverythingApplePro рассказал, что смартфоны серии iPhone 13 будут оснащены увеличенными катушками беспроводной зарядки.

Предполагается, что изменения в размерах могут помочь не только повысить мощность и снизить ее нагрев, но и помочь купертиновцам добавить в iPhone 13 функцию реверсивной беспроводной зарядки. С помощью подобной опции пользователи, например, смогут заряжать от iPhone свои AirPods или Apple Watch.

Функция обратной беспроводной зарядки приписывалась ещё iPhone 11. Кроме того, перед анонсом iPhone 12 описание этой функции возникло в базе данных Федеральной комиссии по связи США, однако она так и не появилась в прошлогоднем смартфоне.

Ранее стало известно, что скоро Apple привнесет беспроводную зарядку на iPad Pro. Правда, ради этой функции заднюю часть планшета придется сделать стеклянной.