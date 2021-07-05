Исследователь безопасности Карл Шоу снова нашёл баг в имени сети Wi-Fi на iOS — спустя две недели после раскрытия первой ошибки. В этот раз проблема серьёзнее.

По данным Шоу определённые сети (например, с названием «%secretclub%power») вообще не требуют прямого подключения к ним. Достаточно просто находиться в зоне действия, что вызовет аварийное завершение подсистемы Wi-Fi на устройстве из-за некорректного распознавания строки.

Проблема не исчезает и после сброса всех сетевых настроек. Единственным вариантом остается только сбросить все заводские настройки. Причем и он не всегда работает, это сбросить устройство до заводских настроек с потерей текущих данных пользователя, если до активации бага не было сделано резервное копирование.

В случае, если бэкапа не было, можно сделать текущий и сбросить устройство, но для восстановления работоспособности Wi-Fi пользователю необходимо вручную отредактировать на ПК резервную копию iPhone и удалить оттуда вредоносную запись с названием сети в файле ".plist".

Шоу поясняет, что нарушить работы Wi-Fi на устройствах под управлением iOS могут беспроводные сети, в названии которых присутствует знак «%». Дело в том, что символ «%» часто используется в программировании для форматирования строк. Подсистема Wi-Fi, вероятно, передаёт имя точки доступа во внутреннюю библиотеку, которая выполняет форматирование строки, что, в свою очередь, приводит к созданию произвольной записи в памяти и переполнению буфера обмена. Это приводит к повреждению памяти и автоматическому отключению функции Wi-Fi.

В июне Шоу обнаружил, то при присоединении любого iPhone, включая новые модели, к Wi-Fi сети с символьным названием (SSID) в виде "%p%s%s%s%s%n", происходит зависание работы беспроводного модуля мобильного устройства. В этом случае помогал сброс настроек сети.