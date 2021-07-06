В апреле вышла iOS 14.5, в которой дебютировала функция «Прозрачность отслеживания в приложениях». Она позволяет пользователям запретить сбор персонализированной информации сторонними приложениями. Сообщается, что из-за этого рекламодатели уменьшили расходы на рекламу на платформах Apple и вместе с тем стали тратить значительно больше денег на данные пользователей Android, сообщает The Wall Street Journal.

По данным Branch Metrics, к 22 июня свыше 70% пользователей обновили устройства до iOS 14.5 и треть пользователей разрешили собирать свои личные данные. В результате сумма расходов рекламодателей на мобильную платформу Apple в период с 1 июня по 1 июля 2021 года упала примерно на 30%, в то время как затраты на Android выросли более чем на 10% за этот же месяц. По имеющимся данным, на Android работают около 72,8 процента смартфонов во всём мире, в то время как на iOS приходится 26,4 процента.

Данные Branch Metrics подтверждает и рекламная компания Tinuiti. Она отмечает, что в мае годовой рост затрат её клиентов на рекламу в Facebook на платформе Android составил 46%, а уже в июне рост достиг 64%. В свою очередь годовой рост расходов рекламодателей на платформе iOS замедлился с 42% в мае до 25% в июне. Если динамика сохранится, то скоро и вовсе затраты на рекламу на iOS окажутся меньше, чем в прошлом году.

Однако в конечном счете Facebook может выиграть от новой политики Apple, считают аналитики. Сейчас большинство пользователей соцсети за пределами США используют Android-устройства, поэтому подорожание рекламы может положительно сказаться на выручке рекламной сети компании.