Ожидается, что грядущие смартфоны iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат существенно обновлённые камеры. Это приведёт к использованию модулей камер ещё большего размера. Теперь предполагаемые чехлы для iPhone 13 Pro показывают, чего нам следует ожидать в этом отношении.

Представленные фотографии были опубликованы в китайской социальной сети Weibo. Как указывает автор, на них изображён iPhone 12 Pro, помещённый в чехол от будущего iPhone 13 Pro. Судя по всему, физические размеры устройств не будут ощутимо отличаться. Чего не скажешь о блоке камер. Как видно, вырез в чехле стал значительно больше, что может указывать на увеличенный размер и самих объективов.

Вероятно, причиной столь существенного увеличения блока камер станет внедрение в iPhone 13 Pro технологии стабилизации со сдвигом датчика. Также слухи утверждают, что Apple работает над более крупными сенсорами камер. Это позволит захватывать больше света и приведёт к повышению качества съёмки.

Чехол от iPhone 13 Pro Max также указывает на немного увеличенный размер блока камер, но увеличение не столь существенно, потому как у iPhone 12 Pro Max уже есть технология стабилизации со сдвигом датчика.