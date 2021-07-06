Производитель мобильных чипов Qualcomm собирается выпустить конкурента M1, который затмит чип от Apple. Правда, случится это не раньше второй половины 2022 года. Об этом в интервью для Reuters рассказал исполнительный директор Qualcomm Кристиану Амон.

Ранее в этом году Qualcomm за $1,4 млрд купила молодую компанию Nuvia, которая была основана выходцами из Apple, в своё время принимавшими активное участие в разработке процессора M1. Именно такая логическая связь позволяет главе Qualcomm надеяться на появление в следующем году собственного процессора этой марки для ноутбуков, способного превзойти по характеристикам конкурирующие решения.

Чип разрабатывается с нуля и не будет основан на архитектуре ARM. Отличительной особенностью будущего чипа Qualcomm станет интегрированная поддержка подключения к сетям 5G в ноутбуках. Qualcomm намерена объединить на одной подложке с вычислительными блоками модем.

При этом Амон считает, что партнерство с ARM все еще может принести свои плоды в будущем: «Если ARM разработает процессор, который будет лучше, чем наш, мы всегда сможем его лицензировать».

Тонко намекнув на Apple, которая, похоже, планирует заменить модем Qualcomm в iPhone к 2023 году, Амон сказал, что конкуренты не смогут повторить многолетний опыт разработки его компании.

Основатели Nuvia ушли из Apple в 2019 году. Apple подала на них в суд, так как считает, что они забрали с собой проприетарные технологии и переманили инженеров, чтобы заставить Apple купить Nuvia и вернуть контроль над ключевыми технологиями.