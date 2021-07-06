Qualcomm хочет создать собственную альтернативу чипу Apple M1
Производитель мобильных чипов Qualcomm собирается выпустить конкурента M1, который затмит чип от Apple. Правда, случится это не раньше второй половины 2022 года. Об этом в интервью для Reuters рассказал исполнительный директор Qualcomm Кристиану Амон.
Ранее в этом году Qualcomm за $1,4 млрд купила молодую компанию Nuvia, которая была основана выходцами из Apple, в своё время принимавшими активное участие в разработке процессора M1. Именно такая логическая связь позволяет главе Qualcomm надеяться на появление в следующем году собственного процессора этой марки для ноутбуков, способного превзойти по характеристикам конкурирующие решения.
Чип разрабатывается с нуля и не будет основан на архитектуре ARM. Отличительной особенностью будущего чипа Qualcomm станет интегрированная поддержка подключения к сетям 5G в ноутбуках. Qualcomm намерена объединить на одной подложке с вычислительными блоками модем.
При этом Амон считает, что партнерство с ARM все еще может принести свои плоды в будущем: «Если ARM разработает процессор, который будет лучше, чем наш, мы всегда сможем его лицензировать».
Тонко намекнув на Apple, которая, похоже, планирует заменить модем Qualcomm в iPhone к 2023 году, Амон сказал, что конкуренты не смогут повторить многолетний опыт разработки его компании.
Основатели Nuvia ушли из Apple в 2019 году. Apple подала на них в суд, так как считает, что они забрали с собой проприетарные технологии и переманили инженеров, чтобы заставить Apple купить Nuvia и вернуть контроль над ключевыми технологиями.
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