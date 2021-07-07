По сведениям инсайдера Dylandkt, первыми устройствами с новым чипом M2 на борту будут обновленные MacBook Air. При этом в сентябре 2021 выйдет MacBook Pro с чипсетом M1X.

Мобильная платформа Apple M1X должна быть построена с использованием TSMC N5P, усовершенствованной версии 5-нм техпроцесса, используемого при производстве Apple M1. Ожидается, что Apple M1X получит 10-ядерный процессор с 8 высокопроизводительными и 2 энергоэффективными ядрами. Тогда как Apple M1 имеет конфигурацию ядер 4 + 4. При этом количество ядер графического процессора (8 в Apple M1) может быть увеличено вдвое или даже в четыре раза. Также может появиться новый Mac mini с Apple M1X.

Для более доступных MacBook Air компания, как ожидается, выпустит процессор Apple M2. Он получит восемь ядер и будет иметь более высокую тактовую частоту по сравнению с предшественником. Кроме того, согласно источнику, в следующем году линейку «бюджетных» ультрабуков компании ждёт новый дизайн — новинки выйдут в разных цветах корпуса по аналогии с представленными ранее моноблоками iMac.

Вполне возможно, что M1X в итоге будет мощнее, чем базовый M2 — вряд ли Apple хочет, чтобы ее Pro-ноутбуки всего через несколько месяцев оказались медленнее, чем свежие Air.