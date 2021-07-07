По имеющимся данным, в серии смартфонов iPhone 13 дисплеями с частотой обновления 120 Гц, выполненными по технологии LTPO OLED, будут оснащаться только Pro-варианты. Обычные модели получат панели на 60 Гц. Совсем иная ситуация ожидается с линейкой iPhone 14.

В текущем году Samsung не справляется с заказом Apple на производство LTPO OLED-панелей. В связи с этим американская компания начала сотрудничество с LG в той же области. Но в любом случае изготовленного к концу года объёма матриц будет недостаточно для всех версий iPhone 13, поэтому флагманские экраны с частотой обновления 120 Гц получат лишь Pro-версии смартфонов новой серии.

Известно, что LG уже ведёт переговоры с Avaco, поставляющей оборудование для производства LTPO-дисплеев, и ждёт одобрения Apple для организации производства. Только тогда Avaco начнёт поставки оборудования на заводы LG. Если всё пойдёт в соответствии с планами последней, компания будет способна удовлетворить спрос на передовые дисплеи для моделей, не относящихся к Pro-серии, и даже вторгнуться на «территорию iPhone Pro», пока полностью контролируемую Samsung. Это позволит Apple диверсифицировать поставки, снизив зависимость от поставок дисплеев Samsung.

Главное преимущество LTPO — динамическая смена частоты обновления. То есть во время игр пользователи смогут получить максимальную отзывчивость, а в режиме энергосбережения и при выключенном экране частота будет автоматически снижаться до минимальных значений.