Компания Hello Sunshine, основанная голливудской актрисой Риз Уизерспун и создавшая сериалы «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу», начала прорабатывать возможность своей продажи. Источники оценивают актив в $1 млрд, а в числе потенциальных претендентов на него называют Apple.

Hello Sunshine привлекла финансовых консультантов, чтобы помочь ей изучить возможность продажи, но пока неизвестно, насколько большой прогресс был достигнут в переговорах.

Сейчас в производстве компании находятся шесть проектов для различных платформ — Apple TV+, Hulu, Amazon Prime Video, ABC, Starz и Netflix. Во всех шоу Уизерспун выступает в качестве исполнительного продюсера, а в одном актриса исполнит роль. У Hello Sunshine еще есть книжный клуб и несколько подкастов на тему феминизма.

Hello Sunshine принадлежит самой Уизерспун, ее мужу Джиму Тоту и бизнес-партнеру Сету Родски. Доля в предприятии также есть у менеджмента компании, некоммерческой организации Emerson Collective вдовы Стива Джобса Лорен Пауэлл и телекоммуникационного конгломерата AT&T (через цифровую медиакомпанию Otter Media, купленную им в 2018 году).

Эксперты отмечают, что Apple вполне может приобрести Hello Sunshine. Правда, на каких условиях будет заключена сделка, сейчас неизвестно. Фактически руководство Hello Sunshine только недавно задумалась о возможной продаже компании.